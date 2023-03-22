澎湖供電網路已與台灣本島串聯輸送電力，除能提高澎湖地區供電穩定、降低燃油發電碳排，且能將澎湖充沛的綠能回輸台灣，打造美麗低碳島。（張茂雄攝）

台電澎湖區營業處22日舉辦112年度大用戶座談會，邀請澎湖地區54戶契約容量達100瓩以上客戶，針對供電概況、高壓用電設備維護與定期檢驗、新尖離峰時間電價方案及擴大實施夏月電價說明、需量反應負載管理措施說明、台灣電力APP及112年上半年電價調整等內容簡報，輔導用電大戶聰明且有效的移轉夜尖峰用電至離峰時段，抑低夏季的用電尖峰負載裨益良多。

羅元良表示，因應能源轉型，太陽光電大幅增加，抵銷日間之用電需求(約每3度電就有1度是太陽光電)，電力系統尖載時間已由白天時段挪移至傍晚16時至22時，故需求面管理必須相應調整。

新時間帶時間電價於112年1月1日正式公告實施，澎湖地區透過尖山電廠、台澎海纜及再生能源等電源途徑，供電裕度無憂，可快速調度，強化供電可靠及品質之韌性。由於澎湖供電網路已與本島串聯雙向輸送電力，除能提高澎湖地區供電穩定、降低本地燃油發電碳排外，且能將澎湖充沛的綠能回輸台灣，打造澎湖成為美麗低碳島。

羅元良強調，澎湖地區111年度總負載為4億5191萬9790度，其中尖山發電廠供電占比59.22％，台澎海纜供電占比32.40％、綠能提供3781萬6600度，占比8.36％，在多元能源配供之下，對澎湖地區供電可靠度相對提升。

另外，澎湖轄區配電線路地下化比例已達90％以上，透過電源途徑快速調度，強化供電可靠及品質之韌性，由於澎湖供電網路已與台灣本島串聯雙向輸送電力，除能提高澎湖地區供電穩定、降低本地燃油發電碳排外，且能將澎湖充沛的綠能回輸台灣，打造澎湖成為美麗低碳島。