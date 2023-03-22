隨著高齡化時代來臨，再加上現代人較少運動，無障礙友善環境的營造更顯重要，為打造台中市友善空間，都市發展局特別舉辦「第二屆台中市無障礙友善環境評選」，首度增加至4個類別，總獎金並提高至60萬元，同時也舉辦「無礙好所」攝影比賽，邀民眾參加。

「台中市無障礙友善環境評選」活動從2015年開始舉辦，獲得民眾高度認同，都發局總工程司蔡青宏說，經過幾年推動，無障礙相關公會相當支持此活動，也有許多市民慢慢知道無障礙環境的重要，甚至有建商去蓋全棟提供長輩或老人租用的住宅，顯示台中市無障礙環境推動確有成效。

都發局指出，無障礙環境不只是身體有障礙或需要輔助器材者，更因高齡化社會來臨，且現代許多人因運動量少，約4、50歲就開始出現肌肉萎縮等情況，慢慢就需要無障礙環境，透過活動打造無礙平台等空間，也藉此讓民眾更了解無礙環境，最終盼達到台中市成為無障礙環境的示範城市。

「第二屆台中市無障礙友善環境評選」徵件活動即日起展開，將持續到5月1日，活動除延續過去公有建築類別，更新增友善建築類民間組、行動無礙類獎勵組及空間環境類空間環境組，另也合併舉辦「無礙好所」攝影競賽，盼以「和平與共享」為主軸，邀各界一起參與。