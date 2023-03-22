屏東縣今年通報3例流感重症確診病例，分別為16歲男性、42歲及87歲女性，過去一年未接種流感疫苗，因出現呼吸困難、發燒等症狀就醫，檢驗確認皆感染A型流感病毒，研判為流感併發重症。

依據疾管署監測資料顯示，流感等呼吸道病毒仍持續於社區活動，流感季自去年10月1日起截至今年3月20日流感併發重症病例累計64例，年齡層以65歲以上長者為多，92％未接種本季流感疫苗，77％具慢性病史；其中死亡13例，均具慢病史且未接種疫苗。

屏縣衛生局長張秀君表示，目前仍為流感等呼吸道疾病好發時節，流感高風險群一旦感染流感病程演變相當快速，常見危險徵兆包括呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等，如有出現前述症狀請務必儘速就醫，以降低引發重症、死亡的風險。

另因國內禽流感疫情持續升溫，呼籲禽畜／動物防疫工作人員於工作時應佩帶個人防護裝備及落實呼吸道衛生，每年接受流感疫苗施打，以提升防護力，一般民眾亦應減少接觸禽鳥，若有類流感症狀，應儘速就醫並告知醫護人員旅遊史、職業史、接觸史及群聚史。

衛生局再次呼籲，民眾應落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，請保持安全社交距離。如有類流感症狀，應儘速就醫，配合醫師指示用藥，以降低病毒傳播及併發重症的機會。