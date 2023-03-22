自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵詳細解釋事發原因和處置作為。（呂妍庭攝）

縣議員黃啟豪認為應再全面檢視底下管線、窨井情形。（呂妍庭攝）

縣議員林岱杰擔心這次氣爆恐影響其他路面地基，建議全線施工路段應全面挖開檢視。（呂妍庭攝）

縣議員陳文忠質疑工程設計有問題。（呂妍庭攝）

縣議員林秀琴要求自來水公司務必做好改善措施。（呂妍庭攝）

新港鄉長葉孟龍要求水公司持續進行窨井壓力監測。（呂妍庭攝）

陳姓鄉民發言，說他每天經過該路段都心驚驚。（呂妍庭攝）

氣爆事件後，自來水公司在嘉164線的工程全面停工。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港鄉嘉164線24公里新港往民雄方向路段，上月底路面突氣爆隆起、破裂，執行工程的自來水公司持續停工中，今水公司開說明會，解釋因窨井有地下水滲入，積水含有機物和微生物，密閉空間內一氧化碳過高造成壓力蓄積導致氣爆，出席多位民代和新港鄉長葉孟龍等人要求改善到行車安全無虞才能復工，並要求水公司持續進行窨井壓力監測。

自來水公司第五區管理處在嘉164縣道進行雲林至嘉義系統送水管備援複線工程，其中一項工程是要埋設3330公尺的送水管，以及蝶閥窨井7座，上月21日其中一座已完工1個月的窨井上方路面突氣爆，導致路面破裂，引發地方恐慌，擔心該路段恐成不定時炸彈。

在地方反映、要求下，水公司今在新港鄉大潭村開說明會，包括葉孟龍、縣議員黃啟豪、林岱杰、陳文忠、林秀琴，以及多位鄉民代表、村民都到場了解，自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵指事發原因主要是窨井人孔蓋下地，導致窨井成密閉空間，加該處窨井深4米以上，含有機物地下水滲入窨井內後產生氣體，但因孔蓋下地通氣孔失去排氣功能，壓力升高造成氣爆，事後已將孔蓋提升避免壓力累積，另針對窨井進行防水措施，且近日監測已無壓力過高狀況。

當天馬上趕到現場的新港鄉民代表林嘉慶質疑廠商第一時間急著修復路面作法可議，要求查明真相。議員黃啟豪除要求台水檢討承包廠商的SOP，認為應再全面檢視底下管線、窨井情形。陳文忠質疑工程設計出問題，要求台水比對其他類似個案去了解是不是設計有什麼問題。

林岱杰擔心這次氣爆恐影響其他路面地基，建議全線施工路段應全面挖開檢視，另有陳姓鄉民發言，說他每天經過該路段都心驚驚，不知道何時會再氣爆，要求台水做出保證。

葉孟龍說，民眾最擔心就是還會再爆，要求相關技師去檢測各窨井壓力承受值，重申此事件涉及民眾生命安全一定要確保不可以再發生，這次是因為道路封閉運氣好沒傷到人車，要求台水務必把防水、排氣等做好，且持續監測。

蔡博淵說，這次氣爆是台水公司第一次，歸究原因就是地下水位滲入，且附近沒有油氣管線，接下來會根據縣府要求，等路面重鋪、綠帶完成後，拉管子到綠帶以利排氣。而縣府建設處代表除要求檢討報告需增加的內容，也強調水公司必須和地方取得共識才能復工。