白宮前國安顧問歐布萊恩日前喊出戰時摧毀台灣半導體論調，引發國內熱議。歐布萊恩20日率團訪台，21日獲總統蔡英文頒頒授「特種大綬景星勳章」。國民黨主席朱立倫今(22日)也接待歐布萊恩訪問團，除強調「親美友日和陸」是國民黨最堅定立場外，也喊出「加強國防」和「交流對話」同時進行的「2D戰略」更是最務實穩健的外交路線。他向美方表達唯有如此，才能真正捍衛中華民國、守護民主自由、維護兩岸和平。

「歡迎美國前國安顧問歐布萊恩訪問團來訪，共同努力打造和平安定、繁榮發展的台灣！」朱立倫在臉書發文提到，今天接待由前白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）率領的訪問團，就台灣當前的國防政策、能源安全、以及民生經濟問題進行意見交流。

朱立倫表示，早上見到多位老朋友，包括前白宮國安會亞洲事務資深主任胡克（Allison Hooker）、前國防部亞太安全事務助理部長葛瑞森（Wallace Gregon）、亞洲集團合夥人唐偉康（Kurt Tong）、前AIT處長楊甦棣（Stephen Young），「越來越多外國友人來國民黨訪問，我們都誠摯地歡迎！」

「我們向美國友人強調，親美友日和陸是國民黨最堅定的立場！」朱立倫指出，「加強國防」和「交流對話」同時進行的「2D戰略」更是最務實穩健的外交路線。唯有如此，我們才能真正捍衛中華民國、守護民主自由、維護兩岸和平，這些都讓國際友人印象深刻。

朱立倫強調，針對國際友人關心台灣的能源和民生問題，國民黨會堅持走對的路，以務實的政策解決問題，讓世界看到我們為民眾拚好日子的決心。讓我們共同努力，一起打造更和平安定、繁榮發展的台灣！