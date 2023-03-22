英國青年拳擊手裘德摩爾(Jude Moore) 已奪下2座全國冠軍，原定本周將飛往義大利米蘭打比賽，卻在17日驚傳猝逝，享年19歲，其家屬悲痛證實他的死訊，令人相當遺憾。

綜合外媒報導，出生於2003年的裘德摩爾分別在2017年學校組和2019年少年組全國拳擊比賽中拿下冠軍，也曾代表英國參加在羅馬尼亞舉行的EUBC青少年錦標賽，立志成為職業拳擊選手。在裘德摩爾死前一周，他參加首次業餘比賽擊敗波蘭全國冠軍，且本周義大利米蘭還有一場賽事，因此這陣子都在位於布里斯托的拳擊館訓練，未料17日竟傳出惡耗，目前死因尚不清楚。

拳擊教練特納(Craig Turner)在BBC受訪時形容他的生前為人，「他毫無疑問是個大明星，一旦你見過他，絕對會留下深刻的印象」，並傳達哀悼之意：「裘德摩爾來自英國最貧困的地區，每件事都盡力做到最好，還取得這些輝煌成就，非常了不起，雖然發光發熱的時間不夠長，但達成目標時真的很耀眼。」

他的所屬拳擊俱樂部也發文哀悼：「我們看到俱樂部的拳擊手突然離開我們，心情相當沉重。他才19歲而已，負責指導拳擊課程跟成人健身課，受到大家喜愛，是很珍貴的人才，我們本很看好他的未來，現在只祝裘德跟他的家人永遠幸福。」