潘樵5月將退休，感念暨大給他一份穩定的工作，趕在退休前在校園打造櫟森林回饋。（潘樵提供／楊靜茹南投傳真）

潘樵在暨大園藝同仁的協助下，種下最後一批的殼斗科樹苗。（潘樵提供／楊靜茹南投傳真）

潘樵與同事、朋友合力在暨大校園栽種殼斗科樹苗，打造美麗的櫟森林。（潘樵提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣文史工作者潘樵（本名潘祈賢）在國立暨南大學工作之餘，尋訪廟宇、老樹、瀑布等進行書寫，10多年前他進行全台殼斗科樹木的資料搜集並出版《台灣尋櫟記》，將各種橡實捐給嘉義林區管理處外，也培育許多的小苗，他在同事、朋友幫忙下栽種在校園各角落，盼5月從暨大退休前種一片櫟森林。

林試所指出，殼斗科數目的果實，由硬殼的堅果和帽子狀的殼斗構成「橡實」，模樣可愛，深受大眾喜愛。全球殼斗科植物約700至800種，主要分佈於北半球的亞熱帶與溫帶地區，台灣主要分布於中低海拔森林，常與樟科植物混生，構成獨特的「樟櫟群叢」林相。

潘樵說，他今年5月即將退休，為了感念暨大給他一份穩定的工作，前年暨大創校25周年時，他送給學校一本完整的生態專書《生態校園，美麗暨大》，另外就是希望在退休前，在暨大校園種下更多殼斗科的樹種，他在暨大園藝同仁的協助下，種下最後一批的殼斗科樹苗，包括嶺南青剛櫟、捲斗櫟與青栲櫟等，希望學校成為一座美麗的櫟森林。

潘樵指出，殼斗科的樹木也稱為櫟樹，是台灣第2大類的優良闊葉樹種，台灣本土的殼斗科樹木大約有50種，暨南大學的殼斗科樹木高達40種左右，其中不乏一些珍貴物種，包括白背櫟、黑櫟、槲樹和麻櫟等，甚至還有來自國外的美國櫟、烏岡櫟以及大果櫟等，每年吸引許多愛好者慕名而至，成了台灣知名賞櫟據點。