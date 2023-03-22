台中市議會今天臨時會二、三讀會結束後，市議員林碧秀、李中大喊「盧秀燕選總統」再度勸進，盧秀燕笑而不答。至於國民黨中央宣布總統人選將以徵召方式進行，孫文學校校長張亞中發聲明表示遺憾。李中也強調，若徵召，國民黨不可能團結，沒有人會服氣。

國民黨總統人選至今未定，引發基層焦慮，海線里長還發起「盧秀燕選總統」連署，但國民黨中央今天確定總統人選將以徵召方式產生。李中說，國民黨如果搞徵召是不可能團結的，若黨主席要搞徵召就是在搞過去的「宮廷政治」，沒辦法團結藍軍跟反民進黨的人，請國民黨中央三思，不要把好局弄成壞局。

被國民黨徵召的人缺少正當程序無法被各派系認同，「怕熱就不要進廚房」，若無法參加初選如何面對大選，國民黨徵召沒有人會服氣。

李中今天以「朱元璋」說再度勸進盧秀燕，李中說，後元朝時期天下大亂時，最被看好的是陳友諒，而非朱元璋。當地知名秀才曾送給朱元璋9個字「高築牆」加強自己的防衛、「廣積糧」增加自己的實力、「緩稱王」大事未底定前不要急著稱王。

李中表示，觀察國民黨始終有個現象，出來的人雖然都很優秀，但背後黑粉很多，引來各種批評，誰先冒出頭誰就會先被攻擊，盧秀燕跟當年蔡英文很像，各個山頭誰也不服誰的時候，就要找個大家可以認同的人，因此非常看好盧秀燕最後會以蔡英文模式被大家接受。