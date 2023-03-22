Shohei Ohtani, 100mph Fastball and 87mph Slider, Individual Pitches + Overlay. 🏆 pic.twitter.com/8i8km5YRYr — Rob Friedman (@PitchingNinja) March 22, 2023

本屆WBC經典賽的最「經典」鏡頭，就是第9局大谷翔平以再見三振解決「神鱒」卓奧特（Mike Trout）。日本二刀流投手在世界冠軍戰抓下最後一個出局數，而且是面對美國最強的棒球打者，在兩好三壞之後讓他揮空三振，即使是日本漫畫家大概都不好意思這樣編。隊友岡本和真在賽後記者會說：「我認為這是漫畫劇情，就像漫畫一樣。」

雙方初次對決，對於投手較有利，但是卓奧特3顆好球都是揮空，這就相當罕見了。大聯盟官網指出，卓奧特生涯6174次打數，僅有24次（0.39%）是揮空3球，其中兩次是達比修有在例行賽投出的。

美國隊總教練德羅沙（Mark DeRosa）說：「如果來寫個劇本，我希望是卓奧特從大谷手中轟出全壘打，但我也說過，在棒球的世界，這是真實的，WBC是真實的，整個世界都要看大谷在這個大場面的決鬥，幾乎全照著劇本走，我只是希望結局可以不一樣。」

大聯盟官網從開賽之初就不斷預告這兩位頂尖高手的對決，稱之為「經典賽最值得期待的夢幻對決」。大谷與卓奧特當了5年隊友，甚至在隊內投打練習時也沒對決過，他們把初次決鬥留給了世界冠軍戰的舞台。

卓奧特說：「我看到他最後一個打數之後出現在牛棚裡，我想這是棒球迷都想要看到的，我最近一個半月都一直被問相同的問題，我打得很痛快。」