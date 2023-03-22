澳門土生葡人女星梁洛施，2007年和李嘉誠的愛兒李澤楷交往，陸續生下3子，更為愛淡出螢光幕；正當外界以為梁洛施將成為豪門媳時，這段戀情卻在2011年告吹，還被爆母子3人分不到李嘉誠家族財產的任何一毛。梁洛施不特別理會外界紛擾，最近PO一張現身澳門的獨照，打扮輕便、簡樸，身形還被發現消瘦不少。

梁洛施19日在IG發文寫道：「周末愉快。」照片中，可以看到天氣晴朗、豔陽高照，梁洛施配戴墨鏡，站在澳門旅遊塔前，身為大明星的她，捨去名貴的華服，穿上白色長袖T恤和藍色牛仔褲，相當親民，且身形看起來比之前更苗條。

梁洛施的父親是葡萄牙籍，來自澳門名門殷理基家族，但梁洛施出生後不久便過世，由梁洛施母親一手帶大。雖然梁洛施流著貴族血液，但身分不被殷理基家族認可，過著經濟拮据的日子。為了改善家庭生計，梁洛施12歲開始當模特兒，後來被挖掘演員的潛能，18歲以《伊莎貝拉》榮獲金像獎最佳女主角提名，更勇奪葡萄牙波爾圖國際電影節最佳女主角獎，星途一片光明。

梁洛施後來拍攝《神鬼傳奇3》時因楊紫瓊的牽線，和李澤楷擦出火花，兩人交往4年生下3子，2011年閃電分手，梁洛施當時發聲明表示：「我們的孩子會共同撫養。他們健康快樂地成長，是我倆的共同目標。藉此聲明，望能結束外界對我們無休止的猜想、臆度」。

多年過去，梁洛施在《奇葩說》罕談感情觀，她透露從沒想過人生這麼快進入下一階段，但從未對自己的決定感到悔恨，因為遇到一生最愛的男人，又和對方誕下愛的結晶，「生再多小孩還是很開心、不會後悔」。