每個人都有各種不同的僻好與習慣，一位26歲女子表示自己有吃鹽的怪癖，只要有吃鹽的慾望時，就會捏一把鹽巴直接吃下肚，她知道對身體不好、可能會因此洗腎，雖然每年健檢時都沒有異常，但還是忍不住懷疑，「想問我這個怪癖是有生病嗎？」對此，許多內行人指出，雖然她健檢時身體正常，但腎臟壞掉、健檢異常時往往已經錯過黃金治療時間，「嗜鹽」對腎臟傷害很大，警告她最好盡快就醫。

原PO在Dcard發文表示，自己從小就會偷偷捏一把鹽巴品嘗，後來進階到裝一個小袋子慢慢吃，一直到26歲這個怪僻都沒有改變，「我知道吃鹽對身體不好，但是只要突然有吃鹽的慾望時，就會去捏一把鹽來吃⋯」；原PO指出，雖然她每天都喝2100克的水，每年健檢沒有異常，但還是害怕自己可能罹患什麼疾病。另外原PO也分享，昆布鹽比起一般食鹽更好吃，她曾經特別買了4包156克的昆布鹽，結果不到一周就吃完了。

對此，許多網友紛紛回應，「妳是最有資格說這句話的人，『我吃過的鹽比你吃過的XX還多』」、「我也會，我還會拿到床上吃，有的時候會不小心打翻，然後睡覺的時候翻身手滑過床上會有顆粒，直接拿起來吃超讚，認真不騙」、「鹽巴已經攝取過量了吧」。

有內行人則分析，「雖然現在抽血什麼的都正常，但長期下來還是會對腎臟造成負擔，鈉離子代謝也會異常，可能10-20年後身體會出狀況，還是小注意一下」、「檢查指數正常是因為你腎臟還沒有壞掉，等到不正常了已經來不及了，一天吃超過2500mg鈉，對腎臟的傷害很大」、「有考慮去掛身心科或檢查身體嗎？『食鹽癖』可見於低鉀血症遺傳性疾病，如巴特綜合症和吉爾曼特綜合症」。

衛服部健康署說明，成人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克（即食鹽6公克），攝入太多鹽可能導致高血壓、動脈硬化、冠狀動脈心臟病、中風、甚至胃癌。