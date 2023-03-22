周三泛歐Stoxx 600指數早段小漲0.04%，為445.87點。
此前遭受重創的銀行股，在一系列支援和安定措施之後，銀行股彈升0.2%。
銀行股在過去兩天已經反彈5%，主要是瑞銀在國家支持下，宣布收購瑞信，提振了市場人氣。
聯準會預計在今天稍晚升息25基點。此一決定是在一場政治風暴逐漸發酵之際做出，該風暴正在考驗美國聯準會對倒閉的矽谷銀行的監督能力。
育碧(Ubisoft)股價大漲4.7%；此前匯豐將該法國電子遊戲軟體生產商的股票從「持有」升級為「買進」。
在連兩天反彈之後，歐股上漲動能趨緩。投資人現在關注聯準會政策會議結論，下注趨向謹慎；此前有跡象顯示，銀行業的問題，將會壓抑聯準會進一步升息的取向。
周三泛歐Stoxx 600指數早段小漲0.04%，為445.87點。
此前遭受重創的銀行股，在一系列支援和安定措施之後，銀行股彈升0.2%。
銀行股在過去兩天已經反彈5%，主要是瑞銀在國家支持下，宣布收購瑞信，提振了市場人氣。
聯準會預計在今天稍晚升息25基點。此一決定是在一場政治風暴逐漸發酵之際做出，該風暴正在考驗美國聯準會對倒閉的矽谷銀行的監督能力。
育碧(Ubisoft)股價大漲4.7%；此前匯豐將該法國電子遊戲軟體生產商的股票從「持有」升級為「買進」。
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