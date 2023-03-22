大陸國防部發布消息指，大陸國防部工作組22日在澳洲首府坎培拉與澳方舉行第8次中澳國防部工作會晤。中澳雙方圍繞共同關心的國際和地區安全問題坦誠深入交換意見，就推動兩軍務實交流合作進行協商，進一步增強相互認知，有利於兩軍關係健康穩定發展。

隨著中澳關係改善，兩國貿易方面也見起色。大陸最新官方統計顯示，大陸上月從澳洲進口的煤炭達20.7萬噸，年增20.6％，而1月進口數值為零。消息人士指，今年初大陸的澳煤進口實現「點對點放開」，大陸發改委召集發電和鋼鐵企業開會，敲定大唐集團、華能國際、國家能源集團和中國寶武4間企業可進口澳煤。

雖然中澳關係緊張趨緩，但澳洲、美國和英國的核潛艇合作持續引起中方不滿。大陸外交部日前批評，美英澳所謂遵守核不擴散承諾的表態，純屬欺世盜名，並堅決反對美英澳脅迫國際原子能總署祕書處在保障監督問題上為其核潛艇合作背書。