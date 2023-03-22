第53屆全國技能競賽北區分區賽青少年組今日圓滿落幕，這次競賽分13職類，共191位青少年選手報名參賽，競爭相當激烈，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署的培訓選手也在北、中分區賽的「機器人」及「漆作」競賽職類中，勇奪2金、2銀、2銅及4優勝的亮眼成績。

桃竹苗分署培訓選手黃雋元、鍾侑軒，2人一組參加機器人職類青少年組競賽，展現優秀程式撰寫能力和機器人操作技能，脫穎而出成功奪得金牌，2位選手目前就讀君毅中學國中部二年級，而黃雋元更是從國小五年級就開始接觸樂高機器人，對機器人充滿熱情的他，一直在此領域努力學習。

黃雋元表示，自己非常喜歡機器人，對機器人的應用領域也非常感興趣，每當控制機器人成功執行任務時，都會讓他很開心並得到成就感；鍾侑軒也說，從小就對機器人充滿好奇，認為透過機器人的遙控和程式撰寫，可以發揮無限的想像力和創造力，他希望未來能繼續深耕相關領域，發展自己的天賦。

指導老師謝道明提到，為備戰分區賽，分署透過教授選手如何處理競賽中突發狀況，增加實戰經驗和應變能力，此外因選手平均年齡約在13至15歲，透過團體培訓也能培養選手學習自我管理和自主學習能力，未來能將這些技能運用於日後的學習及生活中。

桃竹苗分署長林淑媛說，第53屆全國技能競賽北區分區賽青少年組競賽成績揭曉並已公告在勞動部勞動力發展署技能檢定中心及桃竹苗分署官網，選手可上網查詢。這次分區賽分署派出23名選手參加，拿下2金、2銀、2銅、4優勝及2佳作的成績，展現訓練團隊優異培訓成果，她對訓練團隊的辛勤付出表示感謝，也祝福選手能在全國賽再創佳績。

林淑媛表示，接續登場的青年組全國技能競賽自今日開始也分別在桃竹苗分署、萬能科大、木柵高工、南港高工等8個場地登場，本屆競賽共有1131名選手報名參賽，桃竹苗分署也派出298位選手參與42職類競賽角逐佳績，歡迎大家持續關注賽事並為青年組選手打氣。