桃園1男子鬧區墜樓「屍首分離」，頭顱切口「很平整」，法醫高大成表示「問題很大」。

今(22)日凌晨，桃園市鬧區驚傳墜樓命案，死者掉下來後「屍首分離」，僅剩軀幹且上半身赤裸，下半身穿牛仔褲，然而死者頭顱卻噴飛到10多公尺外對街的KTV旁，附近路過的行人皆嚇翻，警方封鎖現場採證釐清原因；對於死者為何會「屍首分離」，以及頭顱的切口面為何會「很平整」，法醫高大成這狀況很少見，懷疑是意外或是他殺，「這問題很大」。

對此，法醫高大成表示，若死者是從高樓層掉下來，可能因為撞擊到招牌的固定角鋼，有可能造成「屍首分離」，造成脖子處切斷傷口平整，不過他也指出，若死者先前就先遭到殺害「斷頭」，而頭顱和身體遭丟下來後，2者距離會離很遠。

至於落到地面時的頭顱旁血跡很少，且「切口平整」，對此，高大成則認為，就要去死者掉下來的該樓層尋找有無血跡反應，以及死者掉下來撞擊到的陽台是否有血跡，若陽台無血跡，有可能是死者掉下來中途才遭「斷頭」，若陽台有血跡，則有可能墜樓前已經「受傷了」，因此，死者掉下來撞擊的陽台，其有無血跡反應很重要。

對於頭顱「切口平整」，高大成則說，一般而言，若死者中途撞擊到異物，造成「屍首分離」，但傷口的部分「切痕會不平整」，很少剛好遇到繩索或是銳利的物品剛好「切到」，這樣的狀況比較少見，因此，他質疑死者是否生前已經遇害，而後來被丟了下來。

死者落地無噴腦漿，高大成則提到，因為重力加速的關係，若死者在墜落的過程中，在高處就先「屍首分離」，掉下來後，因為頭顱的重量大約10公斤左右，因此，不一定會看到腦漿，但是，如果在低處才屍首分離，或是連著60、70公斤身體一起墜落，加上重力加速度的關係，才有機會看到腦漿。

高大成也說到，可以去看頭顱有無微血管，如果沒看到，有可能是掉下來後遭異物切斷才死亡，若有生前已經遇害，就會看到微血管，死後與生前被割斷是不同的；高大成也認為這起事件，有可能是意外或是他殺，若是輕生的話，因為人輕生會有拋物線，離建築物較遠約5公尺左右，若是意外或他殺，掉下來會離建築物較近約1、2公尺，因此有可能是滑落或是被丟下來。

對於死者若先前就遇害遭「割頭」，高大成則表示，這樣的狀況就很「離譜」，可以去查詢死者生前是否有賭債、情債「情財仇」。

根據警方調查，死者疑為一名33歲男子，根據現場跡證，疑似從某大樓墜落，但令人起疑的是，在墜落過程中，不知撞到何種物體，竟然硬生生從脖子處切斷，且傷口相當平整，因此讓警方也相當震驚，目前在持續追查墜樓原因。

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