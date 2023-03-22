台電高雄區處112年首季公益活動正式啟動，從3月開始到今年8月，台電陸續與各地區區公所、地方鄰里長攜手合作，針對今年急需幫助的民眾，送上急難救助金！22日上午台電高雄區處處長張以諾前往橋頭區公所，由橋頭區公所主任秘書張惠珍代表接受，現場也邀請到受扶助民眾及各里里長，希望透過各方幫助，讓社會多一些溫暖！少一些辛苦！

台電高雄區處處長張以諾(左6)率台電同仁前往橋頭區公所，將急難救助金贈送給橋頭區受扶助民眾。現場由橋頭區公所主秘張惠珍(右4)代表收受(台電高雄區處提供)

在此次受扶助名單中， 主要都是平時有工作，但因意外及病況頓失生計，急需救助的民眾，不僅如此，其中還有兩位民眾家中還有子女需扶養，再加上本身就是家裡經濟支柱，尤其需要外界資源的協助。另外還有一位則因獨自居住，平時打臨工維生，但因身體腫瘤惡化為第四期，難以負荷勞力工作，沒錢繳納房租及水電費，生活頓時陷入困頓。

台電高雄區處同仁前往橋頭區公所捐贈急難救助金。圖中由右自左分別為台電高雄區處處長張以諾、受扶助的洪姓老翁，以及橋頭區公所主任秘書張惠珍。(台電高雄區處提供)

張以諾表示，台電從事公益愛心活動由來已久，每年皆會與地方鄰里長、區公所攜手合作，掌握送暖名單，提供最即時協助。除了橋頭以外，台電今年也陸續向楠梓、梓官、岡山、燕巢、路竹、湖內、阿蓮等各地區公所索取急難救助名單，並將陸續安排鄰近的台電服務所所長前往致贈。非常感謝區公所大力協助，但其實台電最希望的，除了真正能幫助到人。更重要的是，他也希望作為國營事業，能帶動更多民間企業伸出援手，每年固定針對社會上需要幫助的人，出錢、出力、出愛心，讓社會變得越來越好！