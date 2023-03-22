明新科技大學原住民族教育發展處接受原民會委託，執行泰雅族傳統竹構建築修復人才培育計畫，與4所原住民族實驗小學包括新竹縣五峰鄉桃山國小、尖石鄉嘉興國小、苗栗縣泰安鄉象鼻國小及台中市和平區博屋瑪國小合作，完成40小時傳統竹構建造人才專業訓練研習課程，22日舉行成果紀錄發表暨座談會，公開展示計畫執行成果。

執行計畫的明新科大原住民族教育發展處處長林杏表示，計畫目的在培育泰雅族傳統竹構建築的專業人才，並建構泰雅族傳統竹構建築相關知識。40個小時的研習課程中，包含了美學與建構虛擬實境、低碳建築、在地文化連結、傳統工法、永續建築、生態環境保育、竹構運用、AR／VR實作課程、傳統建築手繪圖訓練、成本分析及工程排程管理安全計畫，另外還加上50小時的專業實務訓練。

此次有33名學員完成訓練課程，成為能實作搭建傳統竹構建築的種子人員。除了結訓證書，也分別頒給泰雅族傳統薪傳級建築師、泰雅族傳統建築師，及泰雅族傳統建築發展推手等獎項。

計畫成果展從即日起到31日，在明新科大校內藝文中心免費展出。展示修復竹構建築的過程與保存成果。林杏表示，計畫結合數位科技，以3D建模、AR、VR、360環景、MR等，建構出沉浸式的虛擬原民環境，將泰雅族的竹構建築數位影像化，透過科技來接觸、感受竹構建築的技術之巧與文化之美。除了竹構建築，還有結合AR科技呈現傳統泰雅紋面藝術、口簧琴技藝、織布的泰雅文化展出。