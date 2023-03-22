葉建緯執行深山特遣任務時需溯溪。(林務局提供)

林務局林華慶局長(左)頒獎給葉建緯。(林務局提供)

林務局為感謝林業第一線森林護管人員辛勞，及協助巡護國家森林志工的努力，選在3月21日「國際森林日」，表揚優秀森林護管員及傑出國家森林志工。其中屏東林區管理處森林護管員李易承、葉建緯，因對山林的奉獻熱誠，在千餘名森林護管人員中脫穎而出，獲得優秀森林護管員殊榮；國家森林監測志工陳友義，長期為守護臺灣自然環境默默付出心力，也獲得肯定。

李易承體力極佳、爬山迅速，對植物辨識具敏銳度，學者詢問植物可能分布區域時，能立即提供相關位置。而在從事5天以上的深山特遣任務時，主動負責取水工作，穿越崩塌地亦率先通過，並以鋤頭鑿深踩點，確保其他隊員安全通行。

葉建緯2次考取森林護管員，雖曾一度離開林務工作，但最後仍因熱愛山林工作而回歸，擔任特遣任務及撲滅森林火災時，化身為開路先鋒，腦海裡猶如自帶導航，率領同仁迅速抵達目的地。

他對鳥類及野生哺乳動物調查學有專精，同仁在野外若聽到陌生的鳥類鳴叫聲，只要隨時call out，葉建緯能立即聽音辨位、幫同仁解惑。他認為在工作時能觀察到喜歡的野生動植物，是一件非常棒的事，也希望能「徹底執行護管員工作，與自然共存、保護動植物」。

榮獲傑出國家森林調查監測志工的陳友義，自106年加入志工行列，以「當志工是要幫單位解決問題」的精神，扮演機關與志工隊間的溝通橋樑，促進雙方融合，並推動志工交流活動，凝聚全隊向心力。

屏東林管處表示，非常感謝及肯定每一位護管同仁及志工的付出，他們對臺灣森林環境的無私奉獻，值得全民共同致上最高的敬意。