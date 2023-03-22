韓星具俊曄22日出席醫美代言活動，他的老婆徐熙媛（大S）本身是「美容大王」，這次接醫美代言有先經過跟大S討論，他放閃說：「去之前有先商量，我是她的所有物，所以要經過她的同意。」注重皮膚保養的大S，每天晚上也會幫具俊曄的臉擦保養品。

具俊曄跟大S甫過結婚周年紀念，兩人在家裡開紅酒靜靜地慶祝，他送大S自己喜歡的裙子款式，大S則送他絲巾，具俊曄表示兩人就算沒約好穿情侶裝，但一出門看到彼此的裝扮就覺得很速配，會在電梯裡玩自拍。具俊曄還說這1年來兩人完全沒起過爭執，也越來越愛對方，讚老婆一切都很完美，但最喜歡的還是大S的笑容。

自具俊曄跟大S結婚後，常被大S的前夫汪小菲和汪小菲母親張蘭潑髒水，面對假新聞，具俊燁說有時候看到也會影響心情，但為了支持老婆一定會保持振作，「真相只有一個，若自己心情低落，怕會影響熙媛，所以我要撐住她，我來台灣就是來守護她的，我會守護她一輩子。」

今年過年具俊曄家人有來台，有帶韓國的家人去猴硐貓村，婆媳也順利相見，稱媽媽對待大S就像丈母娘對待自己一樣，都是視為兒子跟女兒。雖然在台灣待了一段時間，但具俊曄仍不熟路，也沒有國際駕照，都是騎單車移動。是否挑戰過臭豆腐？他說：「熙媛買給我的臭豆腐不太臭，但20年前吃過的臭豆腐真的很臭。」他被拱說是不是愛人買的就不臭？他笑答：「應該是這個原因吧。」