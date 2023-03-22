桃園市龜山分局近日掃黑，追查黑幫軍火庫時，竟驚見一把疑為T65K2的槍枝以及大批子彈，甚至還有手槍彈、彈箱以及疑似81迫砲彈。軍方人士表示，這批武器已被送至相關單位檢查。

據悉，現場不只起出疑為T65K2的步槍以及5.56公厘彈藥，還有3.8吋手槍彈、45手槍彈、穿甲彈、煙霧彈、訓練用手榴彈，甚至還有疑為81迫砲彈的彈藥，數量不小，目前全部都已送至相關單位勘驗，軍、警正全力深入追查。

消息人士透露，因該槍枝上面印有聯勤兵工廠標誌，能藉此確定與軍方使用的現役槍枝同款，軍方正展開徹查，確認流出的時間點，以及從何流出？

不過有熟知軍械的人士也認為，疑為T65K2的步槍上的字樣有異，且過於新穎，有機率是改造槍枝，而各型子彈的部分則有很大機率是真的。至於疑為81迫砲彈的彈藥則有可能是很久以前多出來的彈藥，也就是說這批軍械是真假混雜，詳情仍待軍方釐清。

軍方人士低調表示，全面清查並釐清完畢後，便會對外完整說明。

海軍所屬龍泉新兵訓練中心本月8日傳出45手槍被掉包成模型槍事件，海軍教育訓練暨準則發展指揮部隨即回應成立專案小組調查，並全面實施械彈清點；不料，當天陸戰99旅又稱，發現短少T91步槍槍機兩件，連爆兩起軍紀事件讓各界譁然，國防部長邱國正更是大為光火，怒斥「會辦很多人」，掉腦袋更是沒話說。