日本隊今天在世界棒球經典賽（WBC）擊敗美國隊奪隊史第3冠，日媒報導「列島熱狂」，多家報社等在街頭贈送號外，民眾爭相恐後搶拿，有人立刻在網路上高價賣出。

經典賽日美爭霸戰今天上午8時（台灣時間7時）在美國邁阿密舉行，結果日本以3:2擊敗美國，時隔14年奪世界第一，日本棒球迷欣喜若狂。東京有樂町車站附近、大阪市京橋車站前有媒體發送號外給民眾，引起許多民眾搶拿。

日本ABC電視台報導，今天下午1時左右，京橋車站前有人喊「號外」的瞬間，民眾立刻湧上搶奪號外，發送者呼籲民眾要冷靜。發號外的報社只備妥1000份，不到10分鐘立刻被搶光。

一名50多歲的男性手拿號外受訪時說：「最後大谷翔平9局登場，三振洛杉磯天使隊友、美國隊長楚勞特（Mike Trout）的大對決實在精彩絕倫。」

日媒Sponichi Annex報導，有人在街頭搶到號外後，立刻上網拍賣，搶購者多，有的一份即使賣4000日圓（約新台幣935元）高價也賣完。不過，有網友怒批指出這種行為太差勁。

因為今天是上班日，日本並沒很多地方設公共螢幕供大家一起觀賞經典賽實況。不過，大谷翔平的母校花卷東高中所在地岩手縣花卷市的一座交流中心設大螢幕供大家前來為日本隊加油，約有80人聚集。當比賽第2局日本隊的村上宗隆擊出陽春全壘打時，歡聲四起。賽後，有民眾說：「大谷給了大家活力。」

25歲日本隊外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）父親是美國人、母親是日本人，母親的故鄉位於東京鄰縣埼玉縣東松山市。在該市的一座總合會館，今天設大型螢幕供民眾前來加油。努特巴爾84歲的外公榎田達治和81歲的外婆和子前觀賽，對外孫的表現引以為傲。

日本隊的吉田正尚昨天在出戰墨西哥隊敲出追平3分砲，總計本屆經典賽共繳出創紀錄的13分打點，是助日本隊奪冠的功臣之一。他的故鄉是福井市，今天在JR福井車站旁設有大型螢幕供民眾加油，約有300人聚集。

日本的大型綜合商社伊藤忠商事今天特別在社內的會議室設大型螢幕供社員觀賽，約有500人聚集。該公司會長（董事長）岡藤正廣也前來為日本隊加油。他對媒體表示，心想員工可能會偷偷的從電腦或手機觀賽，乾脆就設大螢幕讓大家觀賽。

日本雅虎網站開放民眾對本屆經典賽投票評分及留言，目前約有8萬多人投票，點選100分者占97.3%。有人留言說，昨天的準決賽與今天的決賽，簡直就是漫畫劇情的世界。

有網友表示，日本武士隊不論投打選手實力雄厚，無懈可擊。美國也是選手實力雄厚，但日本隊上下團結一心，或許日本獨特的「和諧」是勝負關鍵。另有網友感謝日本武士隊帶給大家勇氣與元氣（活力）。（編輯：高照芬）1120322