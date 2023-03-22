斗南鎮重光國小獲菜農致贈每人一顆高麗菜。（斗南重光國小提供）

每顆高麗菜都比小朋友的頭還大，一年級小朋友抱不動。（斗南重光國小提供）

農友打算耕鋤整園高麗菜田，耕鋤前現砍100顆送斗南鎮重光國小。（斗南重光國小提供）

雲林縣高麗菜盛產價格低迷，農民為求血汗錢祭出田間自採一顆10元，但也有農民不願再浪費時間選擇耕鋤，一名莿桐菜農耕鋤前載100顆大高麗菜送斗南鎮重光國小全校師生每人一顆，全校小朋友自挑好開心。

該名農友21日一大早載一車高麗菜到斗南重光國小，校長楊松田廣播全校小朋友、老師都自己挑一顆回家，小朋友蜂擁而上，每顆都比小朋友的頭還大，一年級小朋友抱不動。

楊松田說，農友透過朋友詢問重光國小是否需要高麗菜，他種在莿桐鄉的2、3地高麗菜要耕鋤，放棄不採收了，如果好友想要的話他就送。

楊松田希望給師生各一顆，全校小朋友41人，加上教職員需70顆，農友一大早現採載來100多顆，農友卸貨完後就離去。

楊松田說，高麗菜是該校小朋友最喜歡吃的蔬菜，營養午餐有高麗菜一定見底，所以每個小朋友都很高興分到一顆高麗菜。

重光國小時常有民眾捐贈蔬菜，像是番茄、豆子、萵苣、青椒、竹筍，有一次家長會長送山藥，怕煮得不好吃還買來排骨一起燉，鄉下人情味很濃。

雲林縣高麗菜最近大盛產以至價格低迷，西螺果菜市場今日平均交易價格是每公斤4.8元，已經不敷成本。