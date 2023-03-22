桃園沿海擁有豐富生態地貌及珍貴傳統文化，為吸引更多國際觀光客深入體驗「桃海文化」，桃市府海岸管理工程處辦理海岸生態雙語解說員培訓邁入第3年，報名起跑至4月5日止，訓練全程免費，預計招收6至8人小班制培訓，未來合格解說員有機會向國際旅客導覽沿海風光與文化，盼提升桃園海岸外語解說能量、創造沿海國際化價值。

海管處自2021年起辦理海岸生態雙語解說員招募培訓，先前辦理藻礁與沙丘主題班，今年開課主題為石滬與牽罟文化，對認識桃園特色景觀有熱忱者皆可報名，課程規畫石滬與牽罟文化現場導覽、石滬與牽罟文化課程專業知識、帶團技巧與危機處理、雙語解說訓練、石滬與牽罟實作等課程，於4至5月展開為期6天共32小時的培訓、考試及回訓，詳細資格、報名方式與課程內容可至海管處網站參考招生簡章。

桃市府海岸管理工程處辦理海岸生態雙語解說員培訓，今年邁入第3年，最新一屆培訓課程報名起跑至4月5日止。（海管處提供／蔡明亘桃園傳真）

海管處表示，學員通過培訓後，可取得海管處開立的研習時數證明，為提升專業能力，每年需持續參加回訓課程，合格的海岸生態解說員將優先配合海管處主辦的海岸生態遊程，或結合桃園市大專校院USR合作計畫，透過英文向外國旅客及外籍學生解說導覽，推廣桃園海岸之美。

如今疫情解封，暑假旅遊旺季即將到來，海管處也提到，暑期將是外國旅客來台觀光好時機，海管處將建置海岸生態雙語解說員人才資料庫，並公告培訓合格解說員名單，當在地海岸社區有接待外國旅客需求時，也可擁有雙語解說資源。

海管處期盼，透過培訓雙語解說員，提升桃園海岸外語解說能量，帶動桃園沿海地區的國際化環境生態導覽，提供外國旅客更多元的生態遊程選擇，創造桃園海岸國際化價值。