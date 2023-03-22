美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）近日表示，中方宣稱要在俄烏戰爭上勸和促談，但是至今還未和烏克蘭總統澤倫斯基通話，立場難言公正。大陸外交部發言人汪文斌22日以「三問」駁斥美方說法，並奉勸美方審視檢視自己。

澎湃新聞報導，汪文斌在例行記者會上重申，中方不是「烏克蘭危機」的製造者，也不是危機的當事方，更沒有向衝突的任何一方提供武器。

汪文斌稱，危機爆發以來，中方相繼提出4個應該、4個共同、3點思考和關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件，積極推動通過對話談判解決危機。中方在烏克蘭問題上沒有私心，沒有袖手旁觀，更沒有拱火澆油、趁機牟利。中方所做的歸結為一句話，就是勸和促談。

汪文斌反問道，美方聲稱中方的立場難言公正，難道向戰場源源不斷輸送武器才是公正嗎？難道讓衝突不斷升級才是公正嗎？難道讓危機外溢影響擴展到全球才是公正嗎？

汪文斌表示，在烏克蘭問題上，當前和平理性的聲音在不斷積聚，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油。中方的立場與大多數國家相一致。大陸國家主席習近平對俄羅斯進行的訪問是一次友誼之旅、合作之旅，也是一次和平之旅，在國際社會引發了熱烈的反響。

「我們奉勸美方審視檢視自己在烏克蘭問題上所發揮的作用，糾正拱火澆油的錯誤行徑，停止向中方甩鍋推責」，汪文斌指出，我們將繼續堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確的一邊，與國際社會一道，繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。