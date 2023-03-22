基努李維在《捍衛任務4》裡的所有動作再升級。（車庫提供）

全球票房賣座近6億美金的《捍衛任務》系列最新史詩篇章《捍衛任務4》22日上映，21日晚上於西門町舉辦「全台 John Wick 大募集」，現場吸引約30多位台版John Wick從全台各地響應齊聚，特別打扮成John Wick一同high翻西門町。

黑西裝、隨興長髮、帥氣鬍子裝扮，眾多台灣John Wick們現身在西門町參加首映會，畫面相當吸睛，並有多位coser、KOL、藝人朋友們一同共襄盛舉，熱鬧非凡，大家都十分期待看到《捍衛任務4》，並表示自己的偶像就是基努李維，裝扮成基努李維相當榮幸。

《捍衛任務4》日前於美國西南偏南影展以及海外首映後，隨即引爆海外媒體好評及熱議，不僅在全球最大電影網「IMDb」和權威影評網站「爛番茄」拿下均分9.2分和93％的超高分評價，就連觀影品味向來刁鑽的權威影視媒體《IndieWire》甚至給予A級超高評價，大讚：「這不僅是系列最佳的作品，更是繼《瘋狂麥斯：憤怒道》後最棒的動作電影！」