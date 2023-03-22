子公司國壽去年股票部位大瘦身，國內股票部位減碼近1500億元，由5000多億元降至3730億元，國壽帳上未實現損失提高至2181億元，2022年面對全球金融環境驟變，是壽險相當辛苦的一年。因此，盈餘分配也受到關注。

國泰金指出，今年股利會動用資本公積，主要是累計未分配盈餘，加上去年獲利被資本市場大幅震盪、罕見波動影響，今年可分配盈餘2200多億要全數提到特別盈餘公積，待市場回穩、金控獲利回升、評價恢復才會回到正常的股利政策。

子公司國壽資產配置方面，截至2022年底，可運用資金為7兆3306億元，現金及約當現金占比4.1％，投報率0.7％；國內股票占比5.1％，投報率8.2％；國外股票占比5.6％，投報率4.8％；國內債券占比7.1％，投報率3.2％；國外債券占比61.9％，投報率3.7％；擔保放款占比3.8％，投報率2.1％，保單貸款占比2.3％，投報率5.3％；不動產占比7.7％，投報率2.7％。

其中，2022年國內股票部位由5190億元減少1460億元至3730億元，國外股票從4650億元降至4080億元；海外債券明顯提升，比重由上年度57.7％提高到61.9％，增加3500億元。整體避險後投資收益率為3.73％，較2021年的4.92％下降，經常性收益率年增35個基本點，主要因海外債新錢收益率顯著提升，把握機會積極佈建，股利收入亦增加；另外，新台幣貶值，讓避險成本卡降，因此儘管資本市場波動，投資收益仍維持穩健。外幣資產的避險成本為0.14％，外幣總資產為5.11兆元。

不過，帳上未實現損失大幅增加，至2022年底已達2181億元，相較於2021年的未實現利益為1021億元，相差逾3200億元。但國泰金指出，去年雖然受金融市場波動未實現大減，但資本適足率316％在同業中還是相當穩健。