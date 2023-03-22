庫存何時才會降低？劉湧昌則說，預期最快9月以後庫存才會降下來，由於第4季將進入傳統的淡季，今年巨大恐將沒有旺季的業績表現可言，不過，高階車款、電動自行車庫存去化還是會較快，中國大陸市場可望維持雙位數成長，預估今年狀況還是會優於2019年疫情前表現。

劉湧昌指出，歐美市場的自行車庫存「消化速度比原預期來得慢」且「庫存比想像中檢得高」，預期今年營運將較為遜色。但在中國大陸市場持續維持高速成長，且平均單價優於台灣，看好今年在中國大陸可以維持雙位數成長。

巨大集團這次除了展出最專業多元的自行車、電動車產品外，更首度發表Dynamic Cycling Fit(DCF)動態人車設定系統，以科學化的方式量身訂做自行車設置，滿足全球消費者對自行車騎乘的所有追求。

展場中巨大也首度公開全球業界第一台擁有最完整碳足跡盤查之自行車款Stance 29 1，巨大集團確切盤查產品生命五大週期碳排放量，更首創製程碳排熱點分析，實際盤查供應廠商，並已通過查證標準。透過此完整產品碳足跡的產品為濫觴，希冀推動綠色生產，與產業共同打造低碳的自行車製造模式。