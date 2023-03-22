全國國土計畫目前由各縣市政府套疊地籍圖，經邊界調整及錯誤釐正後，將於2025年4月30日前公告「縣國土功能分區圖」；南投縣有65％土地被劃入國土保育區，引起民眾恐慌，擔心影響權益，縣府特別再辦7場說明會以釋群疑。

南投縣政府已於今年1月完成公開展覽程序，並到全縣13鄉鎮市辦理公聽會；不過，由於《國土計畫法》施行，攸關民眾土地人使用權益，縣長許淑華指示地政處，雖然公開展覽期間已屆滿，仍應排定期程指派專人至各鄉鎮公所，就近受理民眾疑義諮詢及輔導，讓鄉親了解自身權益，充分表達個人意見，蒐集民意後向中央反映。

《國土計畫法》是中央訂定政策，南投縣土地經依準則劃設後，約有65％的土地被劃入國土保育地區第1、2類，民眾憂心未來再也無法在原有土地上安居樂業，繼續合法從事代代相傳賴以維生的農作生產；還有許多民眾反映雖已參加公聽會，但對國土計畫相關資訊仍難完全理解，許多高齡長者不熟悉資訊系統查詢，無法自行上網查詢相關圖資等。

許淑華強調，她與縣民站在同一陣線，協助鄉親爭取合法權益，目前持續蒐集民眾陳情意見後上報中央，請中央修正國土計畫劃設條件，保障南投縣民權益。

南投縣國土計畫諮詢服務日期及地點，第1場3月24日於鹿谷鄉公所、第2場3月25日於竹山鎮公所、第3場3月29日於名間鄉公所、第4場3月30日於集集鎮公所、第5場4月7日於魚池鄉公所、第6場4月13日於信義鄉公所、第7場4月14日於水里鄉公所。