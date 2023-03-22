行政院透過5大管道全民普發6000元，其中登記入帳從今天上午8點起線上登記。市府社會局即日起也在全市各社褔中心、社會局服務櫃台共開設16處便民服務窗口，還指派社工協助弱勢民眾線上登記，並提供相關諮詢服務。

一名低收入戶以為自己「沒有被列入」，急著詢問社工人員。社會局認為，此次財政部規畫的全民普發對象中，具有社褔身分的民眾，除領有身心障礙生活補助、中低老人生活津貼及安置兒少等3類對象直接入帳外，低收入戶及中低收入戶民眾均需循「登記入帳」、「ATM領款」或「郵局領現」等方式自行請領，可能因為這樣才產生誤會。

社會局指出，考量部分弱勢家庭可能因資訊落差影響請領權益，即天起也在新營、北門、麻豆、善化、玉井、新豐、永康、東區、南區、北區、安南區、安平區等12處社褔中心，以及永華、民治等2處社會局服務台、安平社褔大樓1樓、東區無障礙褔利之家A棟1樓等地，共設置16處服務窗口，由社工及志工協助弱勢民眾登記諮詢，除提供弱勢民眾安心便捷的登記服務，更將成為各區公所、戶政事務所之外增設的便利服務窗口。

社會局表示，為方便登記系統操作，請民眾攜帶身分證（居留證）、健保卡及金融機構帳號；未滿13歲者，可由父母或法定監護人其中1人代為登記，並提醒申請人記得攜帶健保卡，才能進行相關系統操作。如民眾有行動不便或特殊情形需協助，歡迎致電1999市民服務專線，社會局將視個案需求派員關懷協助。