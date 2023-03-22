全民普發6000元今天開始預約登記，嘉義市政府為方便市民登記領取，自22日至31日上班時間，於市政府大廳志工服務台、東、西區公所以及東、西戶政事務所共5處開設服務櫃台，協助市民線上登記，市府表示，目前共受理23件服務案。

市府表示，今天是身分證尾數0、1登記，有少數民眾不清楚依身分證尾數號碼分流分日登記，到服務據點欲登記卻撲空。

市府表示，中央普發6000元共5種領取管道，登記入帳部分，依身分證尾數分流登記，今天是尾數0、1，考量部分民眾不擅長使用3C設備，為方便市民登記領取，開設5處服務櫃台，協助民眾進行線上登記。

民眾即日起至3月26日依依身分證號碼尾數分流機制，於上班時間，攜帶本人身分證、健保卡以及本人帳戶常用金融存摺，到服務據點，有專人協助線上登記。

市府也呼籲，已有詐騙集團偽冒網站企圖誘騙民眾，請務必提高警覺，點擊網站時一定要看清楚是否為普發現金正確的網址，千萬不要點來路不明的網站，有任何問題，可以撥1988客服專線或165反詐騙專線即時諮詢。