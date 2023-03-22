外資現貨買超262億元，期貨淨多單增加至17,738口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為1,000餘口，買權OI增量呈現不足。周選方面，賣權OI增量大於買權，目前選擇權多方逐漸表態。
群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為保守。技術面上，電子期率先打出W多方型態，目前在台股呈現量價齊揚態勢下，短線台股將挑戰前高壓力位置。
台股22日延續漲勢跳空走高，盤中一路震盪上揚，終場台股收在前高附近位置，成交金額放大至2,424億。23日凌晨聯準會將公布利率決議，台積電領漲台股，短線台股可以選擇權方式偏多操作。
外資現貨買超262億元，期貨淨多單增加至17,738口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為1,000餘口，買權OI增量呈現不足。周選方面，賣權OI增量大於買權，目前選擇權多方逐漸表態。
群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為保守。技術面上，電子期率先打出W多方型態，目前在台股呈現量價齊揚態勢下，短線台股將挑戰前高壓力位置。
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