外資現貨買超262億元，期貨淨多單增加至17,738口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為1,000餘口，買權OI增量呈現不足。周選方面，賣權OI增量大於買權，目前選擇權多方逐漸表態。

群益期貨指出，外資買期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為保守。技術面上，電子期率先打出W多方型態，目前在台股呈現量價齊揚態勢下，短線台股將挑戰前高壓力位置。