寶可夢加傲樂遊戲體驗會設置多達20台以上機台讓玩家搶先體驗新模式。（羅永銘攝）

寶可夢加傲樂自Rush 1彈起，特殊版紅色卡匣–「Lucky卡匣」從原本的2種大幅增加至7種。（羅永銘攝）

遊戲體驗會現場準備了大型皮卡丘氣球讓喜愛寶可夢的粉絲拍照打卡。（羅永銘攝）

活動期間憑體驗券參加機台遊玩體驗就可獲限量Ga-Olé活動卡匣「路卡利歐」，另完成指定任務還能獲Ga-Olé活動卡匣「噴火龍」。（SEGA提供）

風靡全球的日本動畫寶可夢（Pokémon），憑藉豐富屬性及酷炫外型擄獲大小朋友的心，2020年台灣更刮起卡片遊戲機「Pokémon Ga-Olé 寶可夢加傲樂」旋風，走到賣場、超商等地都可見長長人龍搶玩。台灣代理商世雅育樂股份有限公司宣布，今（23日）將推全新系列「Rush 1彈」，即日起至26日也於三創生活園區1樓十二立方舉辦遊戲體驗會，玩家完成指定任務還能獲精美禮物。

「寶可夢加傲樂」以透過「連打」和各種寶可夢對戰並享受捕獲樂趣，成功捕捉到的寶可夢最終會變實體卡匣從機台釋出，卡匣除了可收藏，還能繼續於遊玩時使用，2020年12月登台至今已創下至少5000萬張的卡匣銷售成績，現改版推「Rush系列」，不只有新遊玩機能「雙重衝鋒」、「衝鋒連擊」，讓玩家的寶可夢能聯手攻擊或連續施展招術擊敗敵方，「超夢」等強力加傲樂卡匣也順勢登場。

另等級5卡匣卡面新增官方獨創閃亮設計，貼紙上雷射光點圖案會隨觀看角度變化，而特殊版紅色卡匣「Lucky卡匣」也從原本的2種增至7種，並追加稀有度與等級5卡匣相當的Lucky卡匣，使對戰內容更豐富，並加強獲取強力卡匣的機會。

透過寶可夢屬性相剋的對戰模式、捕捉的緊張感、卡匣收藏趣味性，「寶可夢加傲樂」不只吸引小朋友遊玩，就連大人也擋不住魅力。搶先到三創體驗新玩法的蔡姓弟弟開心說：「自己每周都要玩至少一次！」並大方秀出收藏到的卡匣，媽媽也為慶祝他7歲生日，在孩子下課後火速帶他來玩。同樣陷入寶可夢魅力的還有劉先生，他狂讚新改版「讓玩法豐富度更高了，還能動腦去配對屬性取勝。」

「寶可夢加傲樂」遊戲體驗會現場設置多達20台以上機台讓玩家暢玩，也有大型皮卡丘氣球供粉絲打卡；此外，活動期間憑每日上午發放的體驗券參與遊玩就可獲Ga-Olé活動卡匣「路卡利歐」，完成指定任務還能獲Ga-Olé活動卡匣「噴火龍」，各限量5000張。儘管前2年疫情蔓延，不過遊戲熱度仍不減，世雅育樂總經理谷岡慎太郎樂觀看待：「相信推出新玩法能吸引更多玩家投入。」