風靡全球的日本動畫寶可夢（Pokémon），憑藉豐富屬性及酷炫外型擄獲大小朋友的心，2020年台灣更刮起卡片遊戲機「Pokémon Ga-Olé 寶可夢加傲樂」旋風，走到賣場、超商等地都可見長長人龍搶玩。台灣代理商世雅育樂股份有限公司宣布，今（23日）將推全新系列「Rush 1彈」，即日起至26日也於三創生活園區1樓十二立方舉辦遊戲體驗會，玩家完成指定任務還能獲精美禮物。
「寶可夢加傲樂」以透過「連打」和各種寶可夢對戰並享受捕獲樂趣，成功捕捉到的寶可夢最終會變實體卡匣從機台釋出，卡匣除了可收藏，還能繼續於遊玩時使用，2020年12月登台至今已創下至少5000萬張的卡匣銷售成績，現改版推「Rush系列」，不只有新遊玩機能「雙重衝鋒」、「衝鋒連擊」，讓玩家的寶可夢能聯手攻擊或連續施展招術擊敗敵方，「超夢」等強力加傲樂卡匣也順勢登場。
另等級5卡匣卡面新增官方獨創閃亮設計，貼紙上雷射光點圖案會隨觀看角度變化，而特殊版紅色卡匣「Lucky卡匣」也從原本的2種增至7種，並追加稀有度與等級5卡匣相當的Lucky卡匣，使對戰內容更豐富，並加強獲取強力卡匣的機會。
透過寶可夢屬性相剋的對戰模式、捕捉的緊張感、卡匣收藏趣味性，「寶可夢加傲樂」不只吸引小朋友遊玩，就連大人也擋不住魅力。搶先到三創體驗新玩法的蔡姓弟弟開心說：「自己每周都要玩至少一次！」並大方秀出收藏到的卡匣，媽媽也為慶祝他7歲生日，在孩子下課後火速帶他來玩。同樣陷入寶可夢魅力的還有劉先生，他狂讚新改版「讓玩法豐富度更高了，還能動腦去配對屬性取勝。」
「寶可夢加傲樂」遊戲體驗會現場設置多達20台以上機台讓玩家暢玩，也有大型皮卡丘氣球供粉絲打卡；此外，活動期間憑每日上午發放的體驗券參與遊玩就可獲Ga-Olé活動卡匣「路卡利歐」，完成指定任務還能獲Ga-Olé活動卡匣「噴火龍」，各限量5000張。儘管前2年疫情蔓延，不過遊戲熱度仍不減，世雅育樂總經理谷岡慎太郎樂觀看待：「相信推出新玩法能吸引更多玩家投入。」
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