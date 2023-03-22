新店區公所今(22)日下午在十四張歷史公園辦理防災收容演練，此處堪稱新北首座機能型防災公園，結合轄區企業、志願團體等12個單位、共64人參與。模擬強震後，隨即成立災害應變中心，進行後續災民疏散工作，演習圓滿落幕。

演練首次於新店區十四張歷史公園辦理，平時作為休憩空間，擁有豐富多元的遊戲設施，一直是親子共遊的熱門景點。同時，它也是新北市首座機能型防災公園，可變身多功能避難收容場所，如維生儲水槽可供用水，災時阻斷外來自來水進水，以避免污染槽內水質；緊急發電機，確保電力不中斷。

此外，淋浴區連接移動式熱水器、衛浴帳等工具，讓民眾能安心舒適盥洗，座椅式爐灶取下座椅即可轉換為炊事用爐灶，種種機能型設施，提供災民基本生活所需，充分展示十四張歷史公園的防災能量。

新店區公所表示，感謝各單位熱心參與防災工作，本次演練還納入裕隆企業防災車、永慶房屋捐贈物資、慈濟基金會及各團隊志工進駐等能量，落實防災收容工作，期盼未來有更多民間團體投入，未雨綢繆才能使災害造成的損失及傷亡降到最低。