有味道！彰化縣田中高中最近飄出陣陣屎味，不是附近養豬，而是有塗抹糞便的怪客，竟翻牆進入校園，持糞便塗抹學生的腳踏車坐墊，警方獲報火速逮人，警方說，5年前謝嫌就曾在社頭車站用肛門磨蹭腳踏車留下排泄物，沒想到沒學到教訓再犯，訊後若屬實將依社維法移送法辦。

有味道！彰化縣田中高中最近飄出陣陣屎味，不是附近養豬，而是有塗抹糞便的怪客，竟翻牆進入校園，持糞便塗抹學生的腳踏車坐墊。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

田中高中學生人心惶惶，直呼太噁心，謝男21日傍晚再度翻牆入校，準備犯案，被校方發現趕緊通報警方，火速將涉案的38歲謝姓男子逮捕歸案，據查至少有3輛腳踏車遭塗抹，讓田中高中的學生嚇得不敢騎乘，更擔心怪客闖入學校，直接對著人塗。

田中高中校長張淑女表示，上周有學生留在學校活動中心訓練，傍晚準備返家時，到車棚牽腳踏車時發現坐墊被塗抹異物，靠近一聞發現竟然是排泄物，從外觀與氣味來看應該是人的沒錯，學生嚇得通報學校，學校也趕緊報警。

校長說，警方到場調閱相關監視器畫面，發現有一名男子翻牆闖入停車場，21日傍晚6點謝男再度犯案，有學校老師發在與監視器畫面男子同一人，當場將其抓起來，送到警衛室並報警。

田中高中學生人心惶惶，直呼太噁心，謝男21日傍晚再度翻牆入校，準備犯案，被校方發現趕緊通報警方。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

警方表示，初步了解謝男與多年前在社頭車站「洩糞」的男子同一人，不過謝男被捕時精神恍惚，對於犯行交代不清，但犯罪手法與過去其犯行一致，因此仍須釐清案情，若屬實將依社維法移送法辦。

校方表示，後續主動檢查電子圍籬等防到均屬正常，不過謝男翻牆處有一小小缺口，目前已經加強紅外線感應等設備。避免再有類似案件發生，以保護師生在校安全。