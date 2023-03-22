寇乃馨專業又認真授課。（寇乃馨提供）

有「活動女王」稱號的寇乃馨，日前當起「明星直播導師」，她首開台灣單價最高的直播實戰課，還來不及對外宣傳，就瞬間秒殺額滿，且報名上課的學生們個個大咖，據知她首度在台北開課，學費每人要價8萬8千8，在毫無公開宣傳下，本來因場地位置只限60個名額，不料瞬間搶爆，報名直衝近100人，還得費心審核一一勸退超額者。

寇乃馨這2年在大陸直播平台努力有成，直播了近400場，創造出最高峰月營業額破2億業績，她為回饋台灣家鄉，把過去在大陸各大網路平台闖蕩直播的心法，全部解密傳授。許多沒搶到第一班課程的同學更敲碗要求加場，寇乃馨表示仍在掙扎是否開第二班，雖然她很願意，但老公黃國倫卻反對，心疼她教起課來，不眠不休比直播更累。

寇乃馨坦言，風光直播的背後藏著太多辛酸，她為了準備這次課程長2周沒好好入睡，而拚命三娘的她在大陸直播2年來，導致聲帶腫脹疼痛難消、說話沙啞、滿臉冒痘，更過度操勞到數次上吐下瀉，有3次下直播後人直接送醫急診，她感嘆：「直播真的是個體力活，要夠健康，要日日夜夜不斷播才能養出粉絲，但，新媒體興起，不戰？你就輸定了。」

因今年父母年邁身體有些狀況，寇乃馨和黃國倫決心搬回台北陪伴家人，計畫把工作重心轉回台灣、也花心思裝潢新房。她透露目前有多家出版社邀約出書，她也正認真考慮，期許成為明星直播導師第一人，未來還想做一檔關於「流量網紅直播帶貨PK的實境真人秀」。