牛是傳統農業社會最好的工作夥伴，過去有很多農家因此規定禁吃牛肉。一名網友表示，自己20多年來嚴格遵循家規，從沒嚐過牛肉的味道，未料某天和訂下家規的外公出門吃飯時，外公竟然替他點了一碗牛肉麵，還說：「都什麼年代了，誰會在意這種小事情！」讓這名網友超傻眼。

原PO在PTT joke板發文表示，出身農家的媽媽比較傳統，從小就被外公教育「牛要幫忙耕作很辛苦」，還立訂家規「禁吃牛肉」，不過出身漁村的爸爸倒是完全不在意，常會在家人面前大嗑牛肉，而原PO早就習以為常，20多年來都沒嚐過牛肉，也沒有為此向長輩抗議。

然而，某天原PO騎車載外公出門吃飯，外公突然指著路邊的牛肉麵店說，「就這家吧！」原PO愣了一秒，馬上腦補外公應該是想要吃水餃，於是便讓外公先進去點餐，結果原PO停好車一走進店裡，外公已經幫他點了一碗牛肉麵，原PO震驚地詢問「家規」，外公竟然淡淡地說：「都什麼年代了，誰會在意這種小事情」。

原PO不禁暗自心想：「不是啊！您老人家做主，您不介意這種事情早點說啊」，表示每次要替外公祝壽時，親戚們還會用心地尋找沒有牛肉的餐廳，如今外公一句話打破家規，讓原PO直呼：「我這二十多年來也善如流，到底為的是什麼？」

貼文一出，讓不少鄉民忍不住嘴角上揚，紛紛留言，「外公好可愛XD」、「外公表示：誰叫你不早點問」、「家族聚餐時上牛肉嚇死大家」、「這真的好好笑，看來外公威望很重」、「還好阿公健康長壽，不然一輩子不能吃牛」、「我阿公也是不吃，可是喝酒醉就跑出去吃牛肉麵」。