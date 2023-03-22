新銳導演蘇菲亞阿拉維獲得日舞影展評審團特別獎的《超感啟示路》奇幻影迷不可錯過。（金馬提供）

恐怖片名導提威斯特的《血色珍珠》讓電影大師馬丁史柯西斯也盛讚。（金馬提供）

2023金馬奇幻影展將於26日下午1點在官網開放線上售票，22日影展公布3部沒在影展手冊曝光的「神祕影片」，包括「寶萊塢之王」印度巨星沙魯克罕重返大銀幕的《寶萊塢之絕地特工》，恐怖片名導提威斯特讓電影大師馬丁史柯西斯為之盛讚的《血色珍珠》，以及新銳導演蘇菲亞阿拉維獲得日舞影展評審團特別獎的科幻寓言《超感啟示路》。

《寶萊塢之大帥出任務》印度名導悉達阿南德再出手，這回邀來暌違銀幕五年的印度巨星沙魯克罕，化身特工阻止叛國傭兵恐怖威脅，聯手蛇蠍美女迪皮卡帕度柯妮，對抗兇殘猛男約翰亞伯拉罕，另一位天王沙曼罕也難得同台。上映首日便打破印地語電影的影史票房紀錄，肌肉、歌舞、以及匪夷所思的大場面，沒有最狂只有更狂，刷新觀眾對動作片的所有想像！

以《鬼屋禁地》、《生人活祭》等恐怖片聞名的名導提威斯特，由金獎製造機A24出品的新作《血色珍珠》邀來英國女星米亞高斯主演，將鏡頭轉向1918年遭西班牙流感肆虐的美國德州，嚮往成為演員的農場女孩，亟欲突破家庭牢籠，因一樁意外帶來轉機，卻也陷入萬劫不覆的血色地獄。米亞高斯以看似純真卻又詭異的演出技驚四座，毛骨悚然。一舉奪得西班牙Sitges奇幻影展最佳導演、女演員大獎，連好萊塢大導馬丁史柯西斯都盛讚不已。

首部劇情長片《超感啟示路》便贏得日舞影展全球劇情片評審團特別獎的新銳導演蘇菲亞阿拉維，描繪年輕孕婦離家尋夫，在神祕力量籠罩的北非大地展開不可思議的超自然旅程。影片將末日災難注入靈性與哲思，以獨到視角反思自我價值、信仰制度與社會階級，以科幻寓言揭示世界末日也能帶來精神覺醒的重生。