適逢Canter推出60週年，FUSO商用車台灣總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司」推出一系列車主活動，將與全台堅達車主一同慶祝榮耀時刻。從一代至今的Canter經歷許多時代發展，承載頭家與運匠無數的貨物與夢想。在1983年時，推出台灣第一代Canter，並取名為「堅達」，恰逢台灣經濟發展重要階段，肩負許多基礎建設與科技產業發展的重責大任。堅持與時俱進的Canter，60年一路走來早已讓「堅達」兩字成為台灣小型商用車的代名詞，成為商用車界傳奇英雄。

台灣戴姆勒亞洲商車同時宣布，即日起【「Go Canter Go Big」FUSO Canter 60週年經典堅達攝影徵件活動」】正式起跑，邀請全台車主一起募集屬於你我的經典堅達故事照片，凡於活動期間內，將拍攝作品及創作理念上傳至活動官方網站，即有機會獲得台北-日本東京雙人來回機票乙趟、SONY PlayStation 5遊戲機乙台、Apple Watch Series 8手錶乙只等多項精美獎品，一同歡慶Canter 60週年。

回顧Mitsubishi FUSO Canter發展，第一代Canter於1963年在日本上市，原廠以馬兒有力奔跑且敏捷的特性，將這輛輕型商用車命名為「Canter」，代表具有出色的駕駛性能與燃油經濟性。於1963年作為T720敞篷車型首次進入輕型商用車市場，其設計具有寬闊的視野和易於操作的特點，推出後隨著道路與經濟的發展，讓商用車快速運輸更為普及。Canter的車身設計使駕駛可於小半徑範圍內輕鬆轉彎，以符合多種運輸情境，為日本的運輸效能邁向一大步。Canter歷經至第三代Canter T200系列達到3噸，並採用馬力更大的柴油引擎，使車輛載重能力與速度都獲得明顯提升，為符合運輸市場的需求。FUSO Canter載重能力不僅越來越強，更具有3.49噸至8.55噸廣泛的產品陣線，提供顧客更多元的選擇。

台灣市場於1983年推出第一代Canter商用車，並取名為「堅達」，不僅音近Canter車名原文，同時也藉此讓消費者感受到此車堅固、耐用、可靠的意涵；1996年第二代國產Canter從中華汽車廠徽改掛三菱廠徽並導入CD音響，至今在路上仍可看見它們奮鬥的身影；第三代Canter於2007年問世，擁有更現代感的面容，更順勢增強引擎馬力、扭力輸出並提供14尺長貨斗版本；2013年第四代Canter導入新世代柴油引擎，並首度應用Duonic雙離合器變速箱，還將ABS、EBD與BOS列為安全標準配備。

台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司2017年成立後，致力提供消費者更多款不同的車型，以符合台灣各行各業的運輸需求。此外，為因應未來能源趨勢，FUSO於2017年推出品牌首款純電動商用車 — FUSO eCanter，不僅力展品牌的科技技術，更為加速未來在電動商用車市場及運輸物流業的先驅車款，以實現歐盟和其他海外市場碳中和的目標，於2022年亦發表次世代eCanter展現新科技的發展技術。「堅達」兩字早已成為台灣商用車市場的代名詞，顯示此款商用車在奮鬥歷程的過程中已全面深植在頭家與運匠們的心裡，更於商用車市場中奠定下無法取代的標竿。