高人氣網紅愛莉莎莎在YouTube上擁有逾百萬名粉絲訂閱，過往曾因「自媒體線上課程」在網路上引發陣陣風波的她，今(22)日遭週刊爆料與羽球教練呂杰陽熱戀中。對此，愛莉莎莎於稍早之前在IG上親自回應了。

根據《鏡週刊》報導，艾莉莎莎被拍到在3月14日白色情人節時，與羽球教練呂杰陽到超市購物，兩人不僅在街上親密牽手，還穿著同款情侶鞋，並於逛街後一同返家，關係似乎並不單純，遭質疑兩人正在「交往中」，一時引發網友熱議。

對此，愛莉莎莎於今日稍早之前在IG上更新一則貼文，似乎是遭到周刊偷拍的照片有些不好看，她寫下：「早知道不要穿那麼醜了」指出自己沒穿內衣，隨便批一件阿嬤背心，還有已經下滑卻沒時間修的眼鏡，並吐露心聲：「一整個早上在為我的醜而憂鬱。」更對自己喊話：「等脫離製課地獄的那一天，一定要好好打扮漂亮過生活。」

貼文一出後，讓不少粉絲以及好友都紛紛前來留言安慰，表示：「蠻好看的啊不是阿嬤背心別擔心」、「那是真實生活的一面，別難過了，我覺得很可愛啊！很貼近我們的生活」、「明明就很美。」另外，有網友在愛莉莎莎的貼文底下詢問：「莎莎，新聞上那個是真的嗎？」對此，愛莉莎莎也大方回覆：「假的啊，那麼醜！」並附上一個傻眼的表情符號，雖然沒有正面回覆是何種新聞事件，但也視為間接回應自己的感情狀況。