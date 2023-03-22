在這場全台巡迴說明會也邀請前期通過評鑑的水流東休閒農業發展協會、糯米橋休閒農業區促進協會與集元果觀光工廠代表進行經驗分享。（馮惠宜攝）

歷經國境封鎖疫情洗禮，台灣農村魅力大爆發，近來國外旅客回流，農委會水保局近日展開全省巡迴「優遊農村體驗品質評鑑說明會」各方反應熱烈；水保局副局長林長立表示，前期通過評鑑的水流東休閒農業發展協會，水流東紅酒音樂祭知名度大增，其葡萄樹下的餐桌每席從600元喊到3000元，觀光客採買農產品動輒上萬元。

水保局22日在台中舉辦「112年優遊農村體驗品質評鑑」說明會，林長立說，為推廣全台灣優質的農村體驗，並輔導提升農村體驗業者的特色與服務量能，每隔2年都會舉辦1次優遊農村體驗品質評鑑，並依分級分眾策略協助通過評鑑者導入各項精進與優化的軟硬體資源，逐步扶植發展成具在地特色且符合旅遊市場趨勢的農村體驗。

112年度的評鑑指標內容亦呼應聯合國永續發展目標 (SDGs)，增列環境友善及生態保育、友善多元群體作為、低碳飲食、再生能源或節水節能，以及設施維護管理等永續概念，即日起受理申請，至112年4月23日截止報名，歡迎全臺農村業者踴躍報名。

在這場全台巡迴說明會也邀請前期通過評鑑的水流東休閒農業發展協會、糯米橋休閒農業區促進協會與集元果觀光工廠代表進行經驗分享，南投國姓糯米橋休閒農業區促進協會理事長黃國峰表示，透過旅行社媒合，每年導入至少1200名遊客，帶動區域經濟。

水流東休閒農業發展協會理事長陳晁偉也表示，在水保局挹注下，外埔紅酒音樂祭知名度大增，讓更多遊客知悉台中外埔也有獲國際金牌的紅酒，而林長立說，其葡萄樹下的餐桌從600元一席喊到3千元，遊客採買動輒上萬元，讓農村產值倍增。

林長立強調，台灣農村獨特而多元的人文地產景值得讓大眾探訪體驗，評鑑結果出爐後也將以「優遊農村」品牌對外展現與推廣，積極提升優遊農村主題遊程的知名度，吸引國內外遊客走訪農村體驗魅力風情。