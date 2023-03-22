兆豐證券指出，除了提供大專院校學生實習期間獎助學金及公司團體保險保障外，在課程規畫部份，提供實習生專業的培訓內容，並由中高階主管及資深業務人員傳授豐富的實務經驗，進而培養專業力；此外，依據培訓學員志願安排到分公司實務學習，在專業人員從旁帶領協助下，從而增加實務應用的能力，在畢業時能無縫接軌進入職場。

兆豐證券近年來持續擴大業務徵才規模，不論是校園剛畢業的新鮮人，或無相關經驗但有志從其他行業挑戰證券業務員者，兆豐證券具完善的儲備營業員制度，將可逐步培養成為未來的明日之星。