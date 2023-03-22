兆豐證券指出，除了提供大專院校學生實習期間獎助學金及公司團體保險保障外，在課程規畫部份，提供實習生專業的培訓內容，並由中高階主管及資深業務人員傳授豐富的實務經驗，進而培養專業力；此外，依據培訓學員志願安排到分公司實務學習，在專業人員從旁帶領協助下，從而增加實務應用的能力，在畢業時能無縫接軌進入職場。
兆豐證券近年來持續擴大業務徵才規模，不論是校園剛畢業的新鮮人，或無相關經驗但有志從其他行業挑戰證券業務員者，兆豐證券具完善的儲備營業員制度，將可逐步培養成為未來的明日之星。
兆豐金(2886)旗下兆豐證券2023年「明日之星校園徵才計畫」展開，因應數位化時代來臨，組織變革及轉型之餘，人才培育需同時並進，兆豐證券針對新血的引進與培養列為今年的重點工作之一，「明日之星校園徵才計畫」活動，積極與各大專院校合作，大舉招募即將跨出校園的學子，邀請有志學習專業財經知識與經紀業務的人才加入。
兆豐證券指出，除了提供大專院校學生實習期間獎助學金及公司團體保險保障外，在課程規畫部份，提供實習生專業的培訓內容，並由中高階主管及資深業務人員傳授豐富的實務經驗，進而培養專業力；此外，依據培訓學員志願安排到分公司實務學習，在專業人員從旁帶領協助下，從而增加實務應用的能力，在畢業時能無縫接軌進入職場。
兆豐證券近年來持續擴大業務徵才規模，不論是校園剛畢業的新鮮人，或無相關經驗但有志從其他行業挑戰證券業務員者，兆豐證券具完善的儲備營業員制度，將可逐步培養成為未來的明日之星。
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