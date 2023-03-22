美國矽谷銀行2天被擠兌420億美元、即新台幣1兆2千多億元的現金，引發金控老總憂心。國泰金控總經理李長庚22日於法說會上指出，二天擠兌1.2兆新台幣要是發生在台灣，任何一家銀行都會掛點。現在新金融科技運用下，數位網銀發達，是「用手指就可擠兌」的時代，矽谷銀行不會是單一案例，我國也要因應銀行流動性隨時枯竭的問題，且要開始研究一些指標，設立「擠兌熔斷機制」。

李長庚指出，就過去台灣所有發生過的擠兌事件來看，幾天、擠兌幾百億元就已是天下大事了，美國矽谷銀行這次在48小時內被提了420億美元，約新台幣1兆2,800億元，要是放在台灣來看，任何一家銀行都會掛點，因為現在數位網銀發達，「手指間就擠兌了」，流動性管理是嚴肅課題。

李長庚指出，金管會所說的國銀短期看流動性覆蓋比（LCR）、長期看淨穩定資金比率（NSFR）平均分別為134.6％、138.27％，雖然是在法定標準之上，但現在網路社群傳播快速、網銀發達，動動手指就可以提領現金了，也產生新的問題，國銀面對這樣的流動性該如何因應要及早有機制。

李長庚指出，像股市交易有熔斷機制，當股價波動達到某個規定的幅度時就可以暫停交易，但銀行擠兌沒有熔斷機制，應該訂定某些指標，設立「擠兌熔斷機制」，他預言，金融科技發展下，矽谷銀不會是單一事件，未來很多國家也會出現。