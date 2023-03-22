蓮市鐵道文化園區東大門站「智慧站牌3.0」今啟動，以藍色基底的太陽城市候車亭，也是一大色。（王志偉攝）

花蓮縣政府推動公車站牌優化，在花蓮市鐵道文化園區東大門站啟動「智慧站牌3.0」以及以太陽為城市意象的候車亭，智慧站牌提供7款友善搭乘功能，能更清楚揭露公車資訊、掌握公車到站時刻；並提供5種智慧語系切換，讓外國旅客也能輕鬆「一秒掌握公車動態」。

縣府持續更新巴士站牌識別意象外，也獲得第3期花東基金補助「7.3花蓮縣偏鄉地區公共運輸服務升級計畫」，總經費8000萬元，縣府自籌1成8百萬元款項，去年開始在台9及台11線兩條重要道路建置400座智慧站牌，現已陸續更新完成。

「智慧站牌3.0」今啟動，縣長徐榛蔚表示，智慧站牌建置過程相當不容易，每一個落點的選定，與新舊站牌間的規劃以及與鄉親、地主、鄉鎮市公所協調上都有做。花蓮市區增加智慧站牌，讓遊客鄉親更能感受城市美學。

縣府建設處長鄧子榆說，彩色LCD類別在外觀有單面直噴獨立式、雙面燈箱獨立式、候車亭屏風式、候車亭附掛式、包覆型立桿式5款，另外，低碳節能太陽能黑白電子紙智慧站牌則有單支、連坐跟不連坐椅共3款，遠傳電信還贊助了結合智慧站牌及候車亭的全功能示範站。

他說，智慧站牌3.0提供7款友善搭乘功能，清楚揭露公車資訊，單鍵切換公車路線與時刻表、多路線即時動態輪播功能，能掌握公車到站時刻，帶大家輕鬆遊遍花蓮各景點；並提供繁體中文、英文、日文、韓語、簡體中文5種智慧語系切換，讓外國旅客也能輕鬆掌握公車動態。

還有以太陽溫暖照拂山海大地的獨創雕花的站牌公車站，創作者公共藝術剪紙藝術家楊士毅說，以「太陽的故鄉」為花蓮城市意象作為發想，透過雄偉聳立太魯閣峽谷搭配蔚藍療癒的太平洋海灣，象徵希望光明的日光襯景，形塑一幅波瀾壯闊的絕美景致。

包括「宗泰食品」、「阿美麻糬」、「七星柴魚博物館」、「玩味蕃樂園」、「花蓮海中天會館」等企業都贊助候車亭，執行建置的廠商「遠傳電信」也贊助建置全功能All in one智慧候車亭示範站於東大門站。

縣府建設處表示，統計花蓮縣內傳統公車站牌約有1300多座，配合城市美學與智慧型公車站牌優化，現已更換400座，如果經費到位，將會逐步更換智慧站牌，為花蓮帶來更友善的公共運輸搭乘環境。