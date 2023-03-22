楊紫瓊媽媽譚慧珍（左）特地坐車2小時為何超儀新片站台支持。（852Films提供）

香港女星何超儀主演、監製的好萊塢電影《Edge Of The World》最近在馬來西亞將近50家影城上映，她也特地飛到當地的砂拉越、吉隆坡及檳城，展開一連串的巡迴宣傳。她所到之處受到各地政府、團體及影迷的禮遇，不僅以「國際巨星」來稱呼她，送給她的禮物多到可以堆滿一間小倉庫，更驚喜的是還有超大咖嘉賓新科奧斯卡影后楊紫瓊的媽媽譚慧珍到場站台，讓她感動不已。

何超儀展開新片宣傳行程，面對粉絲合照有求必應。（852Films提供）

首站選在《Edge Of The World》的取景地砂拉越，何超儀一下飛機立刻在1天內跑了8場宣傳活動，向記者笑稱「都還沒時間吃沙嗲」，高跟鞋踩到腳都腫起來。當地人對她盛情款待，每到一處都有人送她禮物，相當於「副州長」的沙勞越副總理拿督沈桂賢送她一座青銅獅子像，而國際青商會也送她當地砂拉越公主的皇冠飾物，禮物滿到可以堆滿一間倉庫，要另外用寄的才能帶回香港。

《Edge Of The World》在吉隆坡的首映會則是出現超大咖嘉賓的加持新科奧斯卡影后楊紫瓊的媽媽譚慧珍。楊紫瓊欣賞她的才華，多次在好萊塢為她牽線，兩人不只在好萊塢是同一個經紀公司，感情也好到家人都彼此認識。此次楊媽媽在得知她的好萊塢電影要在吉隆坡首映之後，專程從家鄉怡保坐車到吉隆坡看片，來回車程4小時，她一見到楊媽媽感動不已，立刻送上感恩的大擁抱。

在《Edge Of The World》首映會中，楊媽媽公開力挺何超儀：「妳的電影一定支持的，妳的努力我們都有看見！」她則是當面向喜楊媽媽恭喜楊紫瓊拿下多座影后大獎，楊媽媽告訴她準備在怡保老家為楊紫瓊盛大舉辦凱旋歸來的慶功宴，當場邀請她來參加派對，她打趣笑回：「那我可以游泳嗎？」沒想到楊媽媽認真回答：「可以，我們那裡有泳池！」笑翻全場，也足見兩家人感情的深厚。