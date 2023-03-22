雲林古坑山區茶樹大片枯死、枯萎，已被農委會公告為天然災害現金救助及低利貸款地區，現嘉義縣阿里山茶區也傳葉樹枯死、長不出新芽、葉片變黃旱災災情，曾獲百大青農的茶農黃昶銪說，再不下雨，海拔1500公尺以下的多數茶區茶樹就要乾死了！指春茶產量減產是預料中事，如再不下雨，恐沒茶可收，且就算雨來，春茶產季也會延後。

縣府農業處指出，乾旱缺水已超過植物可以忍耐的極限，目前番路鄉公所已提報茶葉災情，且受損面積達40％，如依照番路鄉種植面積240公頃換算，無收獲面積至少64公頃，由於茶葉受災應是普遍性狀況，近日就會展開全面清查。

黃昶銪指久旱不雨，茶樹不只長不出新芽，葉片也開始黃化。（黃昶銪提供∕呂妍庭嘉義傳真）

黃昶銪說，番路隙頂茶區的簡易自來水已停水3天，目前家戶水塔儲的水只夠民生使用，根本沒水可以灌溉，且照理講，這時春茶的芽應該要長出來了，但完全沒看到新芽，許多茶樹的葉片枯黃，甚至阿里山公路旁茶園的茶樹已枯死，再不下點雨，茶樹連活下去搞不好都有問題，一旦茶樹枯死，重植有收成至少要3年。

黃昶銪說，海拔1500公尺以上茶樹因為有露水，多少還能補充水分，海拔1000至1300公尺茶區沒有露水，又沒水灌溉災情慘重，推估如3月底有雨水，春茶產期至少要延後1個月，如雨再不來，今年春茶產季等於跳過去，但前提是茶樹還活著。

番路鄉農會總幹事趙幸芳說，今年春茶因缺水，產量恐大受影響「很慘」，且除了茶葉，番路大宗生產的柿子生長也受到影響，預期日後不是產量減少，就是果實變小，讓農民不禁嚴肅看待。

縣府指出，今年春季茶區降雨量偏低，呼籲茶農為減輕旱害影響，近期需更加注意茶園水分管理與旱害防護，可施用有機質肥料改善土壤理化性，增加土壤保水力，並加強土壤中耕或深耕，使根系向深層伸展，妥善管理栽培措施可降低旱害影響。

茶改場指出，春茶處於萌芽階段，經實地勘查後，部分茶區因灌溉水供應不足，導致茶芽生長不均、萌發緩慢或停滯；無水源灌溉的茶區則已出現落葉與枝條乾枯的情形。根據中央氣象局及天氣風險管理開發公司資料預估，中南部茶區旱期至少會持續到5月，屆時才有機會降下足夠茶樹生長所需的雨水，提醒茶農朋友應做好旱害因應措施。

乾旱若持續發生，茶樹葉片與枝條脫水變紅之後，茶菁已無採摘價值，茶農將遭受重大經濟損失。嘉縣府農業處建議茶農依茶改場建議，及早做出相關因應措施，若持續乾旱導致旱害情形發生，可就近通報公所農業課，啟動天然災害救助作業。