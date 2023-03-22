鳳梨釋迦今年價格低落，氣候變遷農作物產銷失衡，再加上年後國內消費疲乏，農民對此十分憂心。台新金控以實際行動支持，採購500箱鳳梨釋迦。透過台新銀行公益慈善基金會，關心弱勢族群，轉贈給全台40間社福團體300箱鳳梨釋迦。台新金控長期關懷社會，善盡企業社會責任，同時幫助台灣在地農民，期盼藉由此舉帶動善的循環，幫助農民推廣台灣優質農產品，獲得收益，同時也嘉惠社會族群，將具體關懷行動傳遞至社會每個角落。

鳳梨釋迦是台東重要的在地農特產品，台新以「取之於社會，用之於社會」的精神，長期關懷及深耕臺灣這片土地。在鳳梨釋迦盛產、銷售管道有限之際，採購鳳梨釋迦，期盼能達到拋磚引玉的效果，支持在地農產。台新過去曾支持採購各類需要幫助的農產品，例如：雲林柳丁、南投高麗菜、台東釋迦以及滯銷的香蕉和鳳梨等。此次再度響應政府政策，贈送給社福團體，自產地直接配送，提供給養老院的長者及弱勢孩童補充營養，發揮雙重公益精神。

台新金控表示，本次捐贈對象均為「您的一票，決定愛的力量」提案單位，包括老人養護機構、獨居老人送餐、兒少機構、弱勢兒少課輔班、身障團體及弱勢族群等，要向其表達感謝及敬意，穩定社會力量。台新並且鼓勵同仁多多食用當季、在地的蔬果，不但能減少碳排放量，增進健康也環保，此外台新自2002年發起「關懷臺灣」系列公益活動，從921地震重災居民重建的善念出發，進一步延伸至臺灣社會。為支持臺灣稻農，台新自2008年起即推動「我的一畝田」認養活動，帶動稻農收入，守護臺灣稻田永續耕作。