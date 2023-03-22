姜姓少年就讀南投縣某高中國中部，因多次違反校規，遭到學校剔除學籍，且姜父未辦理轉學，因此姜姓少年便成為輟學生。但姜父仍在2020年12月19日帶著姜兒到學校參加校慶，遭到胡姓家長會長阻擋，胡姓家長會長當場飆罵姜父「狗屁」等語，姜父錄音提告。高雄地院依公然侮辱罪判罰胡姓家長會8000元。

姜姓少年因多次違反校規，遭到南投縣某私校剔除學籍，學校在2020年9月開學時未寄註冊通知單給姜姓少年，且姜父也未配合辦理轉學，因此姜姓少年就此成為輟學生。

但學校2020年12月辦理校慶時，姜父仍帶著姜姓少年到校參加，遭到胡姓家長會長阻擋，2人在校門口為了姜姓少年輟學一事發生爭執，雙方砲火猛烈，胡姓家長會長怒火中燒下，大聲飆罵姜父「你是算老幾」、「你算什麼東西呀」、「你是哪個鳥呀」、「狗屁」、「你什麼東西呀」等語，姜父隨即錄音存證。

高雄地院審理時，胡姓家長會長矢口否認有飆罵之意，他只是覺得姜姓少年不適合此間學校，沒有說出辱罵的話，還指控姜父所提出的錄音檔有可能造假。

但法官根據事證，認為胡姓家長會長在校門口這樣公開的場合出口飆罵，已達成輕蔑、攻擊的意思，且「狗屁」等語已經構成傷人自尊的後果。因此依公然侮辱罪判罰胡姓家長會8000元，可上訴。