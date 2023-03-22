雖然職場如戰場，但很多人始終相信「人和好辦事」，在工作中用交朋友的心態去面對同事，至少在自己需要幫助時同事會願意出手幫助，但這3星座不是這麼想的，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、天蠍座、金牛座認為上班不是來交朋友的，其中金牛座防備心重，在職場中很看重自己飯碗是否能夠保住，所以為了自保會選擇先保持沉默。

▍摩羯座

營造和諧的環境，對一個人的發展有幫助，摩羯座不懂嗎？當然不是！摩羯座不擅長與人聊天，但絕對不是那種沒有眼力見的人，尤其在職場上，他們喜歡工作帶來的成就感，根本不會把心思放在交朋友方面。

▍天蠍座

天蠍座頭腦思緒向來是很清晰的，他們知道自己為了什麼去工作，要怎麼做才能彰顯價值、讓自己無法取代。也很明白職場如「戰場」這個道理，一定會碰到利益相爭的時刻，他們認為在職場中想交到真心朋友是非常困難的，不如就保持沉默做好該做的事就好。

▍金牛座

金牛座容易患上「失語症」，他們的話本身就不多，還容易對人有防備心，因此面對外人時都先選擇沉默靜靜觀察。職場中的金牛座，對自己的「飯碗」很看重的，對所有能讓自己丟飯碗的人，都有種防備心，而對能提拔自己的人，則是規規矩矩。無論是面對誰，為了自保金牛座都會先保持沉默。