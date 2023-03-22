明係新開發電動輔助自行車配備信邦提供的電動系統e-driving system解決方案，經過CANBUS通訊及藍牙無線通訊技術的智慧串聯，電動輔助自行車的各模組能夠更加智慧化地運作。

騎乘者可以輕鬆地透過手機進行騎乘狀態即時監測，包含開機動力系統自動檢測、電池電量、騎乘數據、助力調整、騎乘軌跡、IoT(物聯網)等功能，打造屬於個人的騎乘體驗。明係以專精研發能力打造一系列電動輔助自行車車架款式，越野登山車Hardtail 與全避震Full Suspension系列車架款式，搭配SHIMANO 最新的 EP-8、EP-6電機系列系統，使用高性能中置驅動馬達的精緻動力和連接性，征服高山並探索新路線提供給客人更多方案，強攻電動輔助自行車市場。

在邁向綠能環保、車聯網與AI智能的大趨勢下，明係將朝向創新研發與專業組車，持續提供客戶品質保證及研發符合新時代滿足市場需求的全方面產品。