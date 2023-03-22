櫃買中心針對近年關注度較高之熱門或新興產業，擬新增數位雲端、居家生活、綠能環保及運動休閒等四大產業掛牌類別，並考量上櫃公司產業狀況及產業類別之未來發展性，同步將原電子商務併入數位雲端，原貿易百貨併入居家生活，以期吸引投資人關注創新科技及具特色發展之上櫃公司，給予公司適當之估值。

櫃買中心表示，相關規章已經主管機關核備，櫃買中心將於近日辦理公告事宜，新增之產業類別可望於7月實施。